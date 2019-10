Napoli, Gaetano ai piedi Ancelotti: «E Insigne per me è un esempio»

La sua occasione non è ancora arrivata, ma Carlo Ancelotti se lo coccola con ogni interesse. Così Gianluca Gaetano accende la luce in Youth League, prestato alla Primavera di Baronio come un anno fa e unico capace di accendere la luce nella brutta sconfitta contro il Genk di due giorni fa. «Sono stato l’unico a segnare ma qualche gol poteva arrivare anche la sera, siamo stati sfortunati. Non c’è un perché, è un momento in cui va così». Gaetano non trova colpevoli e parla già da veterano ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «In allenamento stiamo facendo bene, ci siamo preparati per il Torino, loro vorranno fare bene in casa e servirà sacrificio».



Per lui il primo vero anno coi “grandi”. «Ancelotti è il massimo per i giovani, ti mette a tuo agio, ti fa crescere, sa quando darti una chance importante», ha detto. «Con lui ho un ottimo rapporto. Ringrazio anche Baronio: l’anno scorso per la prima volta ho cominciato a capire che anche la fase difensiva va curata come quella offensiva. Il ruolo preferito? Mi piace stare in mezzo al campo e toccare tanti palloni, ma resto un calciatore che va all’attacco. In questo spogliatoio ho legato con tutti: con Insigne c’è un rapporto bellissimo, è un punto di riferimento. Provo a rubare il mestiere ai veterani, dal campo alla vita privata. Il mio idolo? Pogba, spero di poterlo affrontare un giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA