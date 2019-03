Napoli-Udinese, tra i convocati Gaetano e il 2000 Zedadka

La sfida con l’Udinese per ritrovare la giusta serenità. Carlo Ancelotti si prepara a giocare contro i friulani con una formazione sperimentale in vista di quello che sarà l’impegno in Europa contro l’Arsenal. Due le novità importanti tra i convocati: c’è il giovanissimo Gaetano, già conosciuto dai membri della prima squadra, ma anche l’altro classe 2000 Karim Zedadka.



È la prima volta per l’esterno francese cresciuto al Nizza e tra i migliori della gestione Baronio. Un esordio importante per il movimento della Primavera napoletana, chiamata necessaria in mezzo al campo vista anche l’assenza di Diawara per infortunio che potrebbe costringere Ancelotti ad utilizzare spesso Zielinski da centrale. Mancano anche gli altri due infortunati Chiriches e Insigne.



Questi i convocati:



Meret, Ospina, Karnezis

Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly

Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka

Verdi, Ounas, Gaetano, Mertens, Callejon, Younes, Milik

