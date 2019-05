«Un sogno che si avvera». Così Gianluca Gaetano festeggia sui social il primo gettone in Serie A della sua pur giovane carriera. Il classe 2000, 19 anni la scorsa settimana, ha così chiuso al massimo la sua stagione, da protagonista con la Primavera azzurra e con il doppio esordio in prima squadra tra Coppa Italia e campionato. «Sacrifici che vengono ripagati. Grazie alla mia famiglia, alla società e al mister per la fiducia».



Contento per la vittoria di Ferrara anche Kalidou Koulibaly. «Partita bella e tosta: vittoria di carattere. Possiamo essere soddisfatti» ha scritto il centrale franco-senegalese sui suoi social ufficiali dopo la vittoria al Mazza. Tra i protagnoisti anche Amin Younes, ancora una volta titolare: «Buona prestazione su un campo difficile» ha scritto ai fan l'esterno tedesco sostituito a metà secondo tempo da Ancelotti.

