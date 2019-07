Napoli, Gaetano si gioca il posto: «Spero di restare in azzurro»

«Mi sto adattando al nuovo ruolo a centrocampo, una posizione in cui bisogna sia difendere che attaccare. È un ruolo importante per la squadra». Gianluca Gaetano si prende la titolarità anche contro la Feralpisalò e studia da regista aggiunto. «Ancelotti mi chiede innanzitutto di non perdere mai palla e di fare molta prevenzione, ma anche di fare molti cambi di gioco. Sto lavorando molto sulla fase difensiva e sul recupero palla».



Il calciatore della Primavera azzurra continua il suo percorso di crescita. «Ringrazio Ancelotti e Baronio che mi hanno fatto crescere in questa dote e pian piano crescerò sempre di più. Sto lavorando in un grandissimo gruppo», ha aggiunto a Tv Luna. «Il mister sta valutando il mio futuro, io spero di rimanere perché amo la maglia della la mia città. Spero di restare e giocare, poi man mano si cresce. Qui in Trentino sta nascendo un Napoli da scudetto. Ci proviamo tutti gli anni, penso che questo è l’anno buono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA