L'Università "interroga" il calcio sul tema 'Generazione V.A.R., frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini'. Un dibattito tra i protagonisti del calcio e gli studenti si terrà martedì 29 maggio, alle 10.30, nell'Aula Ciliberto del Campus di Monte Sant'Angelo della Federico II.



A discutere con gli studenti federiciani ci sarà un parterre de roi: il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, il Designatore di serie A Nicola Rizzoli, il presidente dell'Aiac Renzo Ulivieri, il giornalista Mario Sconcerti e il capo ufficio stampa SSC Napoli, Nicola Lombardo. Modererà il direttore di Radio Marte Toni Iavarone, interverranno il Rettore Gaetano Manfredi, il Prorettore Arturo De Vivo e il Rettore Emerito Guido Trombetti.



Gli studenti, con relazioni e domande, interagiranno con gli ospiti sull'applicazione del Var nella serie A 2017-18, sulle prospettive future e su come la nuova vendita dei diritti televisivi possa trasformare il calcio.



Generazione V.A.R. è un evento che rientra nel programma F2 Cultura, in particolare ne Lo Sport in Accademia, e che si fonde con la manifestazione Football Leader 2018, che per la sesta edizione ha previsto un programma ricco e articolato. Conferenza stampa di presentazione il 22 maggio, convegno dell'Assoallenatori sabato 26 maggio (con allenatori e ospiti di FL), uno speciale evento sociale domenica 27 maggio e la premiazione del 28 maggio.

