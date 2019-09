Napoli, a Genk fischia Kovács: prima volta assoluta con gli azzurri

Sarà il rumeno István Kovács l'arbitro della attesissima partita di mercoledi in Champions League tra Genk e Napoli. Il fischietto classe 1984 sarà accompagnato da Marinescu e Artene assitenti, Avram sarà il IV uomo mentre al Var ci sarà il tedesco Dingert.



Nessun precedente per Kovács con gli azzurri: il fischietto rumeno, protagonista anche degli ultimi Europei Under 21 giocati in Italia e a San Marino, arbitrerà per la prima volta la squadra di Carlo Ancelotti. Un solo precedente, invece, con i belgi del Genk: Kovács ha infatti diretto la sfida dei belgi contro il Sarpsborg in Europa League del dicembre 2018. In quell'occasione fu il Genk ad imporsi facilmente per 4-0 tra le mura amiche.

