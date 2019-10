Napoli, il Genk conferma: «Giuntoli interessato a Berge»

Norvegese classe 1998 e pronto a prendersi la scena sul panorama internazionale. Sembra avere il successo scritto nel destino Sander Berge, il calciatore del Genk che ha anche ben figurato in Champions contro gli azzurri di Carlo Ancelotti. Proprio il club di Aurelio De Laurentiis sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui, come confermato dal presidente dei belgi Peter Croonen.



«Il Napoli ha ottimi dirigenti che apprezzano molto i nostri giocatori e mi hanno chiesto informazioni su Berge», ha detto a Radio Kiss Kiss. «Il valore economico di un nostro calciatore è l'ultimo particolare, ma credo che quanto dicono, ovvero una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, possa essere una buona valutazione». Sul calciatore c'è forta anche la Fiorentina, che voleva portarlo in Italia già la scorsa estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA