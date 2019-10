Napoli, Cuesta chiama Ancelotti: «Io come Koulibaly? Magari»

«Mi piacerebbe giocare nel Napoli che è una grande squadra e poi in azzurro c’è Ospina, che già conosco». Carlo Cuesta ha fatto gli onori di casa in Belgio, soprattutto con il connazionale David Ospina. «Quando è venuto a Genk, non abbiamo parlato molto di calcio, ma abbiamo parlato della città e ci siamo dati appuntamento alla gara di ritorno, a Napoli. Al momento l’appuntamento è fissato solo al 10 dicembre, ma è chiaro che mi piacerebbe venire a Napoli anche l’anno prossimo».



Il difensore attualmente al Genk si propone agli azzurri di Ancelotti. «Non so molto dell’interesse del Napoli, mi fa piacere, ma non ne so molto di più. Ricordo invece che al Napoli interessava Lucumì. Mi hanno raccontato del percorso di Koulibaly, dal Genk al Napoli e ad oggi Kalidou è per me uno dei migliori difensori al mondo e mi piacerebbe fare il suo stesso percorso», ha detto a Radio Marte. Poi una nota sulle prossime gare di Champions. «Quando giocheremo in casa col Salisburgo proveremo a dare una mano al Napoli battendoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA