Un giorno all'improvviso... il Napoli si svuota: mai così giù

di Marco Ciriello

A parte la piccola élite che va da Mertens a Mertens e tocca Insigne, il Napoli è apparso svuotato. Tipico di chi ha dato tanto e adesso nun o tiene cchiù come cantava Pino Daniele e così Cesare Prandelli e il suo Genoa in dieci, si portano a casa un pareggio che non smuove nulla al Napoli, come non smuoveva nulla la sconfitta con l'Empoli, ma a campionato finito, a furia di non doversi preoccupare dei risultati, di non inseguire record, di stare a guardare, la squadra si è rallentata, distratta, e molto involuta. Certo, c'è la partita con l'Arsenal che incombe e speriamo che sia quella la vera distrazione, un contenimento assoluto per poi esplodere a Londra. Ritrovando nell'Europa League quella pressione che è sparita dal campionato, e questo se è perdonabile in virtù della partita di Coppa non lo sarà dopo.



