Napoli, Mertens vede il Genoa: «Si è allenato regolarmente»

Durante la gara di Champions contro il Psg, Dries Mertens era uscito a metà ripresa per un problema alla spalla. Dopo gli accertamenti che hanno dato esito negativo, l'attaccante del Napoli si è messo subito a lavoro per essere a disposizione di Ancelotti in vista della gara di domani sera a Genova. E oggi, in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha fatto chiarezza sulle condizioni del belga. «Mertens si è allenato regolarmente ieri e questa mattina, ha recuperato e sta bene».

