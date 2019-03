Saranno in vendita a partire dalle 11 di domani i biglietti per la gara di campionato di domenica 7 aprile Napoli-Genoa I prezzi:

Tribuna Posillipo €50

Tribuna Nisida €35

Tribuna Family Adulto €10/€5 (under 12)

Distinti €22

Curve €12

