Il Napoli ha fame di riscossa: «Ora concentriamoci sull'Arsenal»

«È un pareggio di cui non possiamo essere soddisfatti. Speravo di poter festeggiare con i tre punti il mio rientro in campo». Non è stata la gara che si aspettava Faouzi Ghoulam, il terzino algerino che ieri sera al San Paolo è tornato a vestire i panni da titolare della sua corsia. Dopo i giorni di allenamento forzato in Belgio, l'algerino sembra dover ancora ritrovare la forma perfetta e nell'episodio del pari di Lazovic ci lascia qualche colpa di troppo.



Bisogna guardare avanti, però, e lo sa bene anche Arkadiusz Milik. «A testa alta, ora concentriamoci sulla prossima partita», il messaggio del polacco è chiaro e diretto. No ai giri di parole, no a un Napoli capace di recriminare troppo anche con se stesso. «Forza Napoli Sempre» è il grido di Kalidou Koulibaly, che sui social abbraccia i suoi fan e non si lascia andare in chiacchiere per concentrarsi subito sulla sfida con l'Arsenal.

