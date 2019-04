Napoli, è una via Crucis: per fortuna ci sorregge Mertens

di Anna Trieste

Dopo la sfida al San Paolo contro il Genoa, ci sono due notizie, una buona e una cattiva. Diciamo prima la cattiva. Vista la vittoria ormai scontata dello scudetto da parte della Juve, come aveva spiegato con dovizia di particolari qualche settimana fa Ancelotti, per gli azzurri quel che resta del campionato doveva essere soltanto un percorso di avvicinamento alla sfida con l'Arsenal.



Sfortunatamente, però, dopo la sconfitta infrasettimanale con l'Empoli e il pareggio rimediato contro un Genoa peraltro in inferiorità numerica per tutta la partita, questo percorso di avvicinamento all'Arsenal si è trasformato in una specie di via crucis anticipata. Con tutti i personaggi del caso: quello che porta la croce (Mertens), quello che piange ai piedi della croce (Ancelotti) e quelli che non credono alla resurrezione in pochi giorni (i tifosi azzurri). E questa era la notizia cattiva se non altro perché assieme alla via crucis non si è verificata contestualmente anche la possibilità di rivivere anticipatamente altre esperienze pasquali come l'assaggio del casatiello e quello della pastiera. Ma comunque. La buona notizia è che a partire da oggi non ci si dovrà più impegnare a non pensare all'Arsenal semplicemente perché il prossimo avversario del Napoli è proprio l'Arsenal e dunque pensare all'Arsenal non sarà più peccato. Spazio quindi a qualsiasi tattica di allenamento per arrivare a Londra meglio di come ci si è presentati ieri a Fuorigrotta. Svogliati, imprecisi, distratti. Unica luce nelle tenebre Mertens che con un tiro a Ciro ha illuminato il San Paolo e raggiunto nell'olimpo azzurro il Matador. È lui il nostro Cavani? Nessuno può dirlo. E però con quel gol a giro sicuramente può essere il nostro Insigne. Capito Ancelotti?

