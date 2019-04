Napoli-Genoa, l'attesa dei tifosi: «Alleniamoci per la sfida all'Arsenal»

di Oscar De Simone

«Questa deve essere una partita giocata da Napoli perché noi tifosi siamo gemellati, ma sul campo è tutt’altra storia». È questo lo spirito con cui i tifosi attendono la gara di questa sera con in Genoa al San Paolo. Partita che gli azzurri dovranno vincere facendo attenzione, al tempo stesso, a non sprecare energie in vista della partita con l’Arsenal.



«Dobbiamo vincere e archiviare la partita al più presto - continuano i tifosi - Adesso il nostro obiettivo è l’Europa League ma non dobbiamo trascurare il campionato e difendere il secondo posto con i denti perché il prossimo anno sarà necessario ripartire proprio da qui. Da una stagione che tutto sommato non è andata così male, ma che deve ancora regalarci l’ultima grande soddisfazione».

