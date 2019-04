Napoli, rimpianti e preoccupazione: «Siamo già con la testa all'Arsenal»

di Oscar De Simone

Non è bastato al Napoli giocare in casa e in superiorità numerica per un'ora e più avere ragione del Genoa. Gli azzurri al San Paolo non vanno oltre un pareggio che non fa bene a nessuno. Una partita poco incisiva e giocata a ritmi bassi quella vista dai tifosi che, delusi, hanno lasciato anzitempo l’impianto di Fuorigrotta.



«Non possiamo vedere questo Napoli - commentano all'esterno dello stadio - è veramente deludente. Non è la stessa squadra di qualche mese fa e appare sempre più spenta. La testa era già in Inghilterra perché non c’era concentrazione e ogni passaggio sembrava telefonato. Giocando così non andremo da nessuna parte contro un Arsenal che ormai è diventato il nostro nemico da battere per poter centrare quello che è diventato il vero e unico obiettivo della stagione. Adesso aspettiamo tutti la gara di giovedì per poter far festa e continuare a sognare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA