Napoli a Genova con tre assenti: Chiriches e Ounas restano a casa

Tempo di convocazioni per Maurizio Sarri e il Napoli che domani sera, a Genova, affronterà l'ultima trasferta della stagione. Una trasferta importante contro un po' di volti conosciuti come Duvan Zapata, e altri che potrebbero conoscersi meglio in futuro come Marco Giampaolo. Contro i blucerchiati, gli azzurri proveranno a inseguire il record di punti di sempre della storia azzurra e tornare a vincere in trasferta dopo il crollo di Firenze.



Dopo l'allenamento mattutino, Sarri ha scelto il gruppo che partirà oggi per Genova. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente partitina a campo ridotto, poi lavoro tecnico tattico e chiusura con esercitazioni al tiro. Lavoro differenziato a Castel Volturno per Chiriches e Ounas che non saranno del match, assente anche Machach.



Questo l'alenco completo:



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Tonelli, Koulibaly, Ghoulam, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj.

Jorginho, Allan, Diawara, Zielinski, Rog, Hamisik.

Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Leandrinho.

