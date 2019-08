Napoli, Ghoulam blinda Ounas? «Sta crescendo da vero fuoriclasse»

«Il mio fratellino cresce da vero fuoriclasse: in campo e nella vita». Questo il breve messaggio di Faouzi Ghoulam, scritto dall'algerino sui suoi account social ufficiali con tanto di foto che lo ritrae insieme ad Adam Ounas. I due, connazionali, hanno stretto molto da quando Ounas è arrivato a Napoli due estati fa e il terzino azzurro è stato di certo il suo apripista nel gruppo che fu di Sarri e ora è di Ancelotti.



Parole al miele per l'esterno offensivo azzurro da parte di un veterano come Ghoulam, parole che stridono anche con le voci di mercato che arrivano dall'estero. Con l'ingresso di Hirving Lozano nello scacchiere offensivo azzurro a disposizione di Ancelotti, il club potrebbe lasciar andare proprio Ounas verso altri lidi per non sovraffollare il reparto. Su di lui l'interesse di club di Ligue 1 come il Nizza.



