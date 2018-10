Napoli, Ghoulam cita Leonardo: «Gli ostacoli non mi fermano»

«Gli ostacoli non mi fermano. Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione. Chi guarda fisso verso le stelle non cambia idea», Ghoulam riprende una citazione di Leonardo Da Vinci per spiegare la sua voglia di tornare il più presto possibile. Il terzino algerino ha ripreso la preparazione con i compagni e il suo ritorno tra i convocati è ormai sempre più vicino.

