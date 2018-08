Ghoulam ringrazia i napoletani: «Il vostro affetto va dritto al cuore»

Il Napoli partito al meglio nella nuova era Ancelotti aspetta ancora un protagonista annunciato. Si tratta di Faouzi Ghoulam, il terzino algerino classe 1991 che, dopo l’infortunio dello scorso novembre, non è mai tornato in campo a causa di un brutto secondo stop allo stesso ginocchio. Il terzino azzurro spera di farsi trovare disponibile quanto prima dal nuovo allenatore, ma nel frattempo ringrazia i tifosi del Napoli.



«Ricevo ogni giorno tanti messaggi di sostegno», ha scritto Ghoulam questa mattina. «Grazie per tutto il vostro affetto che mi va dritto al cuore. Forza Napoli sempre». Il messaggio dell’algerino è stato ovviamente apprezzato da tantissimi tifosi azzurri che non hanno mai smesso di sostenerlo nell’ultimo anno di difficoltà e lo aspettano in campo.



