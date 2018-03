Napoli, Ghoulam non vuole forzare e il Liverpool prepara la maxi offerta

Un raggio di sole in una settimana senza campionato. Faouzi Ghoulam si rivede, il sorriso stampato sul volto, quello che non è mai mancato, nemmeno nell’anno più duro della sua vita da calciatore. L’algerino è tornato a Castel Volturno dopo il secondo infortunio al ginocchio, un po’ di corsa, riattivazione fisica per vedere a che punto è con la ripresa dell’arto. Sensazioni positive, ma nessuna parola ad affrettare i tempi.



Faouzi vuole evitare aspettative. La sua stagione si dà per finita ormai da tempo e non ha senso anticipare i tempi per forzare un rientro in campo di cui, in questo momento, non beneficerebbe nessuno. Nemmeno la sua stessa carriera. L’algerino aspetterà il momento giusto, quando sarà rientrato al massimo, per ripresentarsi magari ai nastri di partenza della prossima stagione più forte di prima.



Con la maglia del Napoli? Ancora difficile dirlo con sicurezza. Di certo c’è che l’esterno azzurro è cercato da molti, nonostante la stagione ai box. Secondo Le Buteur, su Ghoulam ci sarebbe ora anche il Liverpool, squadra di Premier League che si aggiunge a Manchester United e Chelsea alla corsa per lui. Senza dimenticare, poi, il sempre vigile Paris Saint Germain, così come la Juventus che, dicono in Algeria, Non ha cancellato il nome di Faouzi dalla lista di Marotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA