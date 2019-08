Il messaggio di Ghoulam a Ounas: «Ti ho visto crescere, ora sei pronto»

Lungo messaggio di Faouzi Ghoulam al connazionale Adam Ounas. Dopo un biennio insieme a Napoli, l'esterno d'attacco ha salutato l'azzurro per fare ritorno in Francia, al Nizza. «Ti ho visto muovere i primi passi in Serie A come un fratello maggiore. A volte mi hai reso la vita difficile, ma altre sono stato orgoglioso di te», ha scritto su Instagram il difensore.



«Ho provato ad accompagnarti, aiutarti, incoraggiarti e consigliarti per farti prendere le decisioni migliori nella vita personale e sportiva. Oggi sei cresciuto tanto e diventato un calciatore eccezionale. Posso lasciarti andare senza alcun problema perché so che hai la maturità giusta per il salto di qualità: non smetterò mai di dirtelo, il talento non è mai abbastanza senza lavoro quindi continua a lavorare e rendici fieri di te. Potrai sempre contare su di me, ti voglio bene», il messaggio di Faouzi.



