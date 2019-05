Ghoulam e Ounas in Coppa d'Africa: adesso è a rischio il ritiro di Dimaro

Come ufficializzato anche dal Napoli dal proprio sito ufficiale in queste ore, Faouzi Ghoulam e Adam Ounas sono stati convocati dalla nazionale algerina in vista della prossima Coppa d'Africa. I due calciatori azzurri saranno impegnati nel periodo di preparazione dell'Algeria in vista della fase finale della competizione, che si svolgerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio.



Una bella notizia per Faouzi ed Adam, in una stagione in chiaroscuro per entrambi che può concludersi col sorriso della nazionale, un po' di meno per il Napoli: i due, infatti, potrebbero a questo punto saltare una parte importante della preparazione di Dimaro in vista del prossimo anno, in caso di buona riuscita del torneo. Il ritiro azzurro è in programma in Val di Sole dal 6 al 26 luglio prossimi. Stessa sorte potrebbe capitare anche a Kalidou Koulibaly, in attesa delle convocazioni del Senegal.

