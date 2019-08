Napoli, Ghoulam: «Partita dura Quei due gol ci hanno penalizzato»

Dopo la panchina iniziale di tre giorni fa, Faouzi Ghoulam è stato rilanciato titolare da Carlo ancelotti a Detroit, contro il Barcellona. «Spero che faremo una grande stagione. È stato difficile giocare con questo Barcellona, abbiamo affrontato una delle squadre più forti al mondo», ha spiegato il terzino azzurro in mixed zone al fiscio finale.



L'algerino, che si è allenato con il Napoli per tutta l'estate, si è intrattenuto con i media a fine gara. «Siamo stati messi in difficoltà dai due gol in fuorigioco, era dura recuperare due reti così», ha ammesso. «Alla fine è stata una partita complicata, dura anche dal punto di vista fisico».

