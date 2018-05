Napoli, Ghoulam è finalmente ok ​e sogna di entrare contro la Samp

di Roberto Ventre

Qualche minuto contro la Samp, oppure la settimana successiva contro il Crotone. Questo l'obiettivo di Ghoulam che contro il Torino ha festeggiato il ritorno in panchina dopo sei mesi di assenza per un doppio infortunio subito alla gamba destra: la rottura del legamento crociato del ginocchio il primo novembre contro il Manchester City e la frattura della rotula il 9 febbraio alla vigilia di Napoli-Lazio.



Ci spera l'algerino, ci crede: ieri ha cominciato con i compagni a Castel Volturno la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato. Una stagione sfortunatissima che vorrebbe concludere con un sorriso e cioè con il ritorno in campo: lo scorso fine settimana la fine del calvario con il suo ritorno in gruppo per il ritiro prepartita contro il Torino dopo l'allenamento di rifinitura a Castel Volturno. La vigilia vissuta con i compagni, il rituale del giorno prima, la riunione tecnica in mattinata, le ultime prove su palla inattiva: un condensato di emozioni per Ghoulam soprattutto domenica pomeriggio al San Paolo.



