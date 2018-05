Napoli, Ghoulam scalpita e sogna qualche minuto contro la Samp

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e successivamente attivazione tattica: di seguito lavoro tecnico tattico a una porta. Chiusura con serie di partitine area-area. Domani un'altra seduta di pomeriggio. Tutti presenti, Ghoulam scalpita per poter giocare qualche minuto contro la Sampdoria: l'algerino contro il Torino si è rivisto in panchina dopo sei mesi.

