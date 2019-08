Napoli, il gran giorno di Ghoulam: torna con l'Algeria due anni dopo

Ottima notizia per Faouzi Ghoulam: come ci si aspettava, infatti, è diventata ufficiale la convocazione da parte di Djamel Belmadi, Ct dell'Algeria, per il terzino azzurro che farà parte del nuovo corso dei freschi campioni d'Africa. Ghoulam aveva dovuto rinunciare all'ultimo torneo internazionale a causa dello stato fisico non ottimale e aveva preferito restare a Napoli prima dell'estate per potersi curare al meglio.



Con la convocazione del terzino napoletano, a due anni dall'ultima apparizione con l'Algeria, sono già 15 i calciatori azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Le novità di quest'anno sono rappresentate da Kostas Manolas, che sarà di scena nella doppia sfida di qualificazione a Euro 2020 Finlandia-Grecia (5 settembre) e Grecia-Lichtenstein (8 settembre) e da Eljif Elmas impegnato nella doppia gara di qualificazione a Euro 2020: Israele-Macedonia (5 settembre) e Lettonia-Macedonia (9 settembre).



Nelle ultime ore, ufficiali anche le convocazioni di Elseid Hysaj con l'Albania e dei due polacchi Piotr Zielinski e Arek Milik per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020: Slovenia-Polonia (6 settembre) e Polonia-Austria (9 settembre). L'attaccante azzurro, però, non risponderà alla qualificazione per risolvere i guai fisici che non gli hanno permesso di essere presente a Firenze e a Torino questa sera insieme al gruppo di Ancelotti.

