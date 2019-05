Napoli, è il giorno di Di Lorenzo: il nuovo azzurro firma

di Gennaro Arpaia

È arrivato all’Hotel Vesuvio alle 18, mezz’ora più tardi del previsto. Colpa del traffico di Napoli, una città pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi. Giovanni Di Lorenzo è ormai ufficialmente un nuovo calciatore azzurro: dopo le visite di ieri mattina a Villa Stuart, l’esterno ormai ex Empoli ha firmato oggi pomeriggio il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2024.



Nessuna parola all’arrivo per il calciatore che sul lungomare è stato accompagnato dallo staff del suo agente Mario Giuffredi con Luigi Liguori, e ha incontrato al Vesuvio il dirigente azzurro Alberto Vallefuoco e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.Volto teso e un sorriso regalato ai fotografi presenti, la voglia di firmare e andare in vacanza dopo una stagione importante a livello personale ma chiusa con la retrocessione della squadra toscana. Ora la pausa per Di Lorenzo, poi appuntamento a luglio a Napoli prima di ripartire subito in direzione Dimaro e mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti e dei nuovi compagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA