Napoli, è il giorno di Manolas: il greco a Roma per le visite mediche

Per svolgere le visite mediche ha già indossato la nuova maglia d'allenamento. Non è azzurra, ma si legge chiaro il logo del Napoli. È il giorno di Kostas Manolas, il greco che sta svolgendo in queste ore le prime visite ufficiali da neo azzurro per poter poi firmare idealmente il contratto che lo terrà legato al Napoli di Carlo ancelotti per i prossimi cinque anni.



Rientrato dalle vacanze, Manolas ha ritrovato Roma, la città che l'ha ospitato nelle ultime stagioni, ma solo per un rapido passaggio. Ancelotti ed il Napoli, infatti, già lo attendono tra le montagne trentine per il ritiro di Dimaro con il greco che arriverà questa sera nella Val di Sole. Da domani, dunque, le prime sgambate ufficiali in azzurro con la difesa napoletana che si rinforza in attesa del rientro di Kalidou Koulibaly e del tweet ufficiale della società.

