Napoli, Giuntoli frena Ibrahimovic: «Ma orgogliosi per le sue parole»

L'idea Napoli lo stuzzicherebbe, così Zlatan Ibrahimovic lancia un segnale chiaro al Napoli del suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Ma nell'attesa della prossima finestra di mercato, a gennaio, è il diesse azzurro Cristiano Giuntoli a commentare le parole dello svedese.



«Le parole di Ibrahimovic fanno sicuramente piacere, sono un motivo di soddisfazione e significa che stiamo lavorando bene», ha detto a Sky Sport il dirigente napoletano. «Siamo contenti di quanto fatto fin qui, poi lui ha sempre dimostrato affetto nei confronti di Ancelotti. Ma pensiamo al campo, non pensiamo al mercato ora, pensiamo a dare il massimo per fare il meglio in questo ciclo di gare che ci aspetta».

