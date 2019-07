Napoli, i 40 milioni di Giuntoli: la forza del Mister plusvalenze

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



Cristiano Giuntoli è un uomo di poche parole e molti fatti. Da quando è arrivato a Napoli nell'estate del 2015 ha parlato pochissimo. Non si è nemmeno presentato in una conferenza stampa, però ha lavorato. E tanto. Fin da subito la sua mano nel mercato azzurro si vede eccome. Colpi mirati, spesso anche sconosciuti, ma che con il tempo si sono rivelate intuizioni geniali. Per il presente, ma anche per il futuro. Non è uno al quale piace stare sotto i riflettori, ma è oramai evidente che nel suo campo sia uno dei più abili.



