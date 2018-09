Napoli, gli ultimi dubbi di Ancelotti: Mertens e Milik in ballottaggio

di Roberto Ventre

Inviato a Torino



Riattivazione muscolare in albergo in mattinata dove il Napoli resterà in ritiro fino all'immediata vigilia del big match di Torino. Alle 15.30 la riunione tecnica, il momento in cui Ancelotti comunicherà la formazione prima dello spostamento in pullman per l'Allianz Stadium dove alle 18 comincia la partitissima con la Juve.



C'è ancora qualche dubbio di formazione, uno su tutti, quello dell'attaccante da affiancare a Lorenzo Insigne, confermatissimo e bomber della squadra con cinque reti (Lorenzo va a segno da tre partite consecutive). Si giocano il posto il belga Mertens e il polacco Milik, due attaccanti dalle caratteristiche diverse e tutto dipende dal tipo di partita che vuole impostare Ancelotti oltre che dalla condizione fisica. Mertens giocò titolare domenica scorsa a Torino contro i granata di Mazzarri e fu tra i grandi protagonisti regalando l'assist del 2-0 a Verdi. Milik invece è stato schierato dal primo minuto mercoledì scorso contro il Parma al San Paolo e ha segnato una doppietta. Tutti e due sono in forma.



Altro dubbio a centrocampo tra Zielinski e Verdi con il polacco favorito.

