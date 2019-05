Napoli, il gol di Tutino diventa virale e mantiene in B il Cosenza

Una rete importante, perché l'1-1 finale tra Cosenza e Venezia salva i calabresi, ormai certi della permanenza matematica in Serie B anche per il prossimo anno. Protagonista assoluto del match è Gennaro Tutino, napoletano classe 1996 che a Cosenza è ormai punto di riferimento per tutti e che da ieri è anche l'uomo salvezza.



Il suo gol non solo fa sorridere un'intera città, ma diventa anche virale in rete. Una rovesciata fantastica al termine di una grande giocata inventata dall'altro ex azzurro Palmiero, entrambi prodotti del vivaio napoletano ora bravi a farsi notare in cadetteria. Tutino, a Cosenza ancora in prestito dall'azzurro, rientrerà alla base ancora a fine stagione e in Serie A è apprezzato da diverse squadre che ne hanno ammirato le doti in questa annata.







