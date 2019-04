Napoli, la grande chance di Luperto: finale protagonista senza Chiriches

di Roberto Ventre

Ancelotti in difesa perde un pezzo dopo l'altro. Maksimovic è out per il pestone al piede rimediato contro l'Arsenal e salterà certamente Frosinone. Chiriches la prossima settimana sarà sottoposto a un nuovo intervento per la stabilizzazione della spalla dopo l'infortunio subito in avvio di partita con l'Atalanta e per lui la stagione è finita: ieri il difensore rumeno è stato sottoposto a terapie in attesa dell'intervento. La buona notizia è rappresentata dal ritorno di Albiol che domenica andrà in panchina e che il tecnico azzurro valuterà quando sarà il momento di poterlo rilanciare in campo, situazione che avverrà in una di queste ultime cinque partite di campionato. Un grossa opportunità per Luperto, quindi, al momento l'unico partner da difensore centrale di Koulibaly, sempre più punto fermo della difesa azzurra.



Da cinque centrali di ruolo ora Ancelotti si trova a gestire il finale di stagione con gli uomini contati, situazione simile a quella capitata a centrocampo dopo le partenze di Rog e Hamsik e l'infortunio di Diawara (il guineano oggi sarà sottoposto all'ultimo controllo a Villa Stuart a Roma per poter riprendere la prossima settimana gli allenamenti) con il tecnico che si è ritrovato solo con Allan, Zielinski e Fabian Ruiz per i due ruoli di centrale.



