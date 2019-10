Napoli, guaio Lozano col Messico: colpo a caviglia, esce in barella

Non la partita che si aspettava Hirving Lozano, il messicano del Napoli che in nazionale non è fortunato ed esce dal camo in barella. Dopo aver subito pestoni per tutto il match contro Panama (vinto per 3-1 dai messicani), poco dopo l'ora di gioco l'esterno azzurro subisce un violento colpo alla caviglia sinistra che non gli permette di proseguire in campo e lo costringe ad uscire dal campo in barella.



Ancora sconosciuta la vera entità dell'infortunio. «Speriamo sia solo un colpo e nulla più», ha detto il selezionatore messicano a fine partita. Il Chucky non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione all'uscita dallo stadio ma erano evidenti i suoi problemi di deambulazione, pur camminando da solo con le proprie gambe e senza il necessario aiuto di compagni. Il messicano tornerà nelle prossime ore a Napoli e si sottoporrà agli esami clinici del caso.





¡FUERZA CHUCKY!



Con ligeros problemas al caminar, se retira Hirving Lozano



Vía @Xavihernandezg pic.twitter.com/MTvTkUAF6p — Esto en Línea (@estoenlinea) October 16, 2019

