Napoli, ha vinto De Laurentiis: prime due di campionato in trasferta

di Gennaro Arpaia

Sarà sorteggiato questa sera il calendario della prossima Serie A 2019-20, un momento sempre molto atteso dai tifosi di tutta Italia per scoprire le tappe della stagione che sta per cominciare. In attesa di scoprire le sfidanti del Napoli nella prossima Serie A, il club azzurro ha già una buona notizia.



La Lega ha infatti deciso che le prime due gare della squadra azzurra si giocheranno in trasferta, lontano da Fuorigrotta. Una decisione presa dopo le richieste ufficiali della società, vista l'indisponibilità completa del San Paolo, ancora alle prese con i lavori post Universiadi.



«Napoli: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 23 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Napoli City Half Marathon)» si legge dal comunicato della Lega Calcio. Questa sera alle 19 verranno svelati gli incroci del calendario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA