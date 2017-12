Napoli, Hamsik non si ferma più: ​«Adesso siamo forti e maturi»

di Pino Taormina

Quelli che tirano fuori il meglio dal peggio, loro sono i più bravi. Quelli che vincono dopo essersi persi, loro sono quelli che si godono di più certi momenti. Un finale di anno straordinario, per Marek Hamsik, che a Crotone ha segnato il terzo gol di fila in campionato ed è ora a quota 117 reti nella storia del Napoli. Ma quello che colpisce è la rotondità della sua classe e della sua ferocia.



È la superiorità mostrata in queste ultime settimane dalla slovacco: tecnica, tattica, agonistica, psicologica. È rinato, il campione. C'è chi stava iniziando a trattarlo come un vecchio disco dei Duran Duran, come un polveroso mangiadischi. Insomma, come un qualcosa da accudire: forte, vintage, quanti ricordi però... Marekiaro, a 30 anni, non ha mai pensato di dover essere coniugato al passato: lui era, lui è stato e via così come se fosse verso il rettilineo del tramonto. Era solo un momento no, un calo fisico soprattutto. E doveva arrivare il momento in cui doveva rialzare la testa: un gol al Torino, un altro alla Sampdoria e infine ecco la stoccata al Crotone.



Sono i giorni della rivincita. E vuole goderseli fino in fondo, assieme a quelli che non lo hanno mai mollato neppure per un secondo: «Sono molto orgoglioso di questo momento e del fatto che il Napoli abbia celebrato il mio record con una maglia speciale», dice sul suo blog Hamsik. «La vittoria di Crotone - scrive ancora Marek - è una doppia gioia per me perchè ho fatto gol e poi perchè abbiamo vinto. Siamo molto contenti di aver finito il girone d'andata in testa alla classifica, significa che siamo sulla strada giusta. Essere campioni d'inverno, però, non significa nulla, conta solo lo scudetto a fine stagione. Due anni fa gare come quella di venerdì non l'avremmo vinta. Non abbiamo giocato al meglio, ma abbiamo portato a casa i tre punti. Anche questo conferma la forza, la maturità e l'esperienza della nostra squadra».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO