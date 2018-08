Hamsik ambasciatore azzurro, capitano al mare a Castel Volturno

Ormai non è più una sorpresa, ma vedere Marek Hamsik fare il bagno nelle acque di Castel Volturno resta un incredibile spot per la città di Napoli. Da quando è arrivato in azzurro, oltre dieci anni fa, lo slovacco diventato poi anche capitano ha sempre sposato la causa del litorale, diventando parte integrante della comunità di Castel Volturno. E mentre colleghi e compagni di squadra approfittano della mini-sosta pre campionato per volare a Capri, Ischia, Ponza o in Sardegna, lui si gode le spiagge di casa sua, scherzando e prendendo il sole tra la gente.



Serata in famiglia anche per l'altro azzurro Lorenzo Insigne. L'attaccante napoletano, insieme con il fratello Roberto e le rispettive compagne, si è goduto una serata in libertà prima del rientro agli allenamenti. Roberto sarà impegnato con il Benevento in B quest'anno, mentre per il più grande degli Insigne ricomincerà oggi pomeriggio la settimana di allenamenti destinata alla preparazione della gara del prossimo sabato a Roma contro la Lazio.





❤️🍽🥂 Un post condiviso da Roberto Insigne (@insigne_r.e._official) in data: Ago 13, 2018 at 1:35 PDT

