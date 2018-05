Napoli, la retromarcia di Hamsik: «La Cina? Mi ha chiamato Ancelotti»

di Gennaro Arpaia

Pochi giorni ancora, poi Marek Hamsik deciderà il suo futuro. Napoli ancora, per provare ad inseguire quello scudetto che gli manca, o trasferirsi in Cina per chiudere la carriera tra fasti ed onori? Il capitano slovacco ammette che le sirene orientali fanno da richiamo. «Confesso che sono tentato dal trasferimento all'estero, ma vedremo cosa accadrà. In Cina ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto», ha detto il calciatore azzurro.



«Sono un calciatore del Napoli, per ora, decideremo insieme cosa fare. Per il momento non è stata presa alcuna decisione», ha continuato lo slovacco, intercettato ad un evento in patria dai microfoni del portale slovacco Sport24. «Proprio oggi ho ricevuto una chiamata da Ancelotti. Cosa faccio in queste vacanze? Oltre a trovare un po' di tempo per la famiglia sono riuscito a giocare a calcio con i miei amici e a golf con il nostro ct Kozak. Poi mi piace partecipare ad eventi per rappresentare il mio Paese».

