Napoli, Hamsik come Bruscolotti: «Che felicità il mio record»

Serata da protagonista nonostante il pari finale che ha un po’ deluso tutto il San Paolo. Marek Hamsik fa i complimenti ai suoi, autori di una buona gara. «Di occasioni ne abbiamo avute tante, ma alla fine siamo riusciti a segnare un solo gol. La nostra superiorità in campo si è vista, ma abbiamo perso una grande occasione per portare a casa tre punti».



«Peccato, ma adesso guardiamo oltre, venerdì ci aspetta l’Empoli», ha detto lo slovacco dal suo sito ufficiale. Per lui quella con la Roma è stata la presenza 511 con la maglia azzurra, primo della speciale classifica all time. «Che felicità essere lassù, per me è un onore aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti. Sono davvero contento».

