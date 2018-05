Napoli, Hamsik nella storia azzurra: «Capitano, resta con noi»

Record su record, ieri Marek Hamsik ne ha collezionato un altro in questa stagione fantastica. 395 presenze in Serie A con la maglia del Napoli, più di tutti quelli che erano passati in azzurro prima di lui. Per lo slovacco fanno esattamente 501 presenze totali, terzo all-time e con nel mirino ora il record storico di Bruscolotti, ex capitano azzurro che con il Napoli ne aveva raggiunte 511 in ogni competizione.



Un traguardo alla portata che Marek potrebbe raggiungere anche il prossimo anno, a meno che le voci di mercato non rovinino il rapporto e la festa. Al termine della gara contro il Crotone il San Paolo è stato chiaro. «Capitano, resta con noi», lo striscione spuntato in Curva B dopo il novantesimo. Nel frattempo, Hamsik ha salutato la stagione: «Sono contento di aver chiuso l'annata con una bella vittoria», ha detto il capitano azzurro dal suo sito ufficiale. «Ringraziamo i tifosi che sono venuti oggi e che ci hanno supportato per tutta la stagione con il loro incredibile amore».

