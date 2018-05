di Gennaro Arpaia

Una serata da record per Marek Hamsik, il capitano slovacco che con la sua presenza a Marassi contro la Sampdoria raggiunge i 500 gettoni con la maglia del Napoli. I numeri hanno già raccontato a lungo la stagione di Marek, arrivato in azzurro undici stagioni fa e diventato un simbolo prima della squadra, poi dell’intera città. Una stagione, la sua, esaltante per metà: perché se è vero che i numeri collezionati quest’anno non sono i soliti mostrati nella sua vita napoletana, dall’altro lato lo slovacco potrà difficilmente dimenticare il 2017-18. I 100 gol in Serie A, raggiunti la scorsa settimana contro il Torino, così come il record assoluto di gol nella storia del club, scalzando un mito assoluto come Diego Armando Maradona, sono gli obiettivi raggiunti.



Non è finita ancora qui, però. Marek, che è già l’azzurro con più presenze di sempre nel campionato italiano, mette ora nel mirino Giuseppe Bruscolotti, mitico capitano e storico difensore del Napoli scudetto. Bruscolotti è fermo a quota 511 presenze totali con l’azzurro, un dato che Hamsik potrà, a questo punto, raggiungere e, si spera, superare il prossimo anno quando, insieme con i compagni, proverà a rincorrere ancora lo scudetto. Tra gli obiettivi del capitano anche il record di maggior numero di reti in Serie A, le 106 realizzazioni che appartengono ancora ad Attila Sallustro.

