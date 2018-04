Napoli, tutta la delusione di Hamsik: «La superiorità non è bastata»

«C'è un po' di delusione, sapevamo che il Sassuoo sarebbe stato un avversario difficile, ma volevamo vincere lo stesso». Il giorno dopo di Marek Hamsik rispecchia a pieno il momento del Napoli. Il capitano azzurro, ieri in campo solo da subentrato, analizza il match del Mapei Stadium, un pareggio che riporta il Napoli lontano 4 punti dalla Juventus.



«Abbiamo avuto la superiorità, ma non è bastato», ha aggiunto poi il capitano azzurro. Il suo ingresso nella ripresa non è bastato a riportare gli azzurri alla vittoria. Il Napoli, ben oltre la festa pasquale, si ritorverà nelle prossime ore a Castel Volturno per ripartire alla volta del Chievo. I veronesi saranno il prossimo avversario attesi al San Paolo domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA