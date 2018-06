Napoli e Hamsik, mistero cinese: De Laurentiis vuole 30 milioni

di Bruno Majorano

Il futuro di Marek Hamsik non è più un segreto, e se lo fosse sarebbe quello che a Napoli chiamano di Pulcinella. Sì, perché quello che oggi è il capitano degli azzurri, tra qualche settimana potrebbe ammainare la bandiera e consegnare la fascia sul braccio di Lorenzo Insigne. Parlare di mal di pancia - patologia diffusa nel calcio come la peste nella Milano dei Promessi Sposi - sarebbe ingiusto e frettoloso, visto che Marek ha fatto semplicemente presente al Napoli il suo personalissimo desiderio di cambiare aria, senza però alzare barricate e fare musi storti.



Nella cena di mercoledì sera a Roma c'era Marek (assistito dal suo entourage) e c'era lo stato maggiore del Napoli (De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli). Sul piatto - che nel caso di specie non era quello delle portate - la possibilità di lasciare Napoli per cercare altri stimoli altrove. È come se lo slovacco sentisse che il suo ciclo in azzurro si sia esaurito. D'altra parte in questa stagione la sua sostituzione a metà secondo tempo non era neanche più bancata dai bookmakers di tutto il mondo, perché diventata praticamente sistematica. Ma non solo. Pur giocando poco e segnando anche meno, Marek ha frantumato record che in azzurro duravano da anni. E allora il pensiero di cercare qualcosa di diverso ha iniziato a balenare sempre con maggiore frequenza.



