Napoli, Hamsik nell’Olimpo azzurro 512 presenze: è record assoluto

512, come nessuno mai. Marek Hamsik taglia il traguardo più importante, quello delle presenze in maglia azzurra, e lo fa in una notte speciale contro il Paris Saint Germain. Nella serata di Champions lo slovacco aggiunge un’altra grande statistica alla sua vita da calciatore azzurro: in dodici anni di permanenza, Marek è riuscito a superare Giuseppe Bruscolotti, storico capitano napoletano che si era fermato a quota 511.



Dopo lo scambio di maglie dell’ultima settimana, dunque, Hamsik prende il trono anche nella classifica delle presenze dopo aver già scalzato un altro storico ex napoletano come Diego Armando Maradona dal trono dei gol segnati nella storia del club. Già lo scorso anno, infatti, il capitano slovacco aveva superato il Pibe de Oro ed è oggi a quota 120 reti.

