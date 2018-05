Napoli, Hamsik tra passato e futuro: «Onorato» con la maglia celebrativa

Saranno giorni importanti per Marek Hamsik, il capitano slovacco del Napoli che dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Continuare ad indossare la maglia e la fascia che porta con se da undici anni o cambiare vita, trasferirsi nell'estremo Oriente e lasciarsi andare ai sapori, soprattutto economici, del calcio cinese. Nel frattempo, Hamsik si gode le vacanze, si prepara alla prossima stagione ricaricando le pile e celebra quanto fatto durante l'ultimo anno.



Tra i record portati a casa nel suo perosnale palmares anche quello delle 500 presenze complessive con la maglia azzurra. Un traguardo festeggiato nell'ultima gara di campionato al San Paolo contro il Crotone quando il capitano è stato omaggiato di una maglia ricordo dal veterano Christian Maggio. Subito dopo il match, Marek ha lasciato che i compagni di squadra autografassero la maglia per poi ringraziarli pubblicamente oggi via social.



«Onorato», il messaggio semplice ma anche sufficiente del capitano. Tutta Napoli ora si chiede quale sarà il suo futuro, per una squadra che proverà a rinnovarsi dopo aver salutato Maurizio Sarri ed aperto quasi le porte a Carlo Ancelotti. Proprio all'ex allenatore rossonero Marek ha segnato uno dei gol più belli della sua carriera napoletana e chissà che non basti qualche parola dell'emiliano per convincerlo ad allungare la sua vita napoletana.





