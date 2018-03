Napoli, Hamsik operato alle tonsille Ecco le condizioni del capitano

di Delia Paciello

Niente Nazionale per Marek Hamsik. Dopo i problemi al flessore che preoccupavano tanto i tifosi, la società ha reso noto che il capitano è rientrato dalla Slovacchia e si è sottoposto ad un intervento alle tonsille. «Marek Hamsik è stato operato questa mattina alla Clinica Ruesch dal professor D'Angelo che gli ha praticato una tonsillectomia. All'intervento, perfettamente riuscito, erano presenti il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, e la professoressa Salerno. Hamsik entro domani rientrerà a casa e non parteciperà al ritiro della Nazionale slovacca», è il comunicato ufficiale del Napoli.



Ora solo riposo per il numero 17 azzurro, che domani si sottoporrà anche agli esami ecografici per capire l’entità dell’infortunio al flessore della coscia destra. Un risentimento che lo terrà certamente lontano dalla tournée in Thailandia con la sua Nazionale, anche per via precauzionale. Le previsioni sono tuttavia positive: dopo qualche giorno di riposo potrebbe essere pronto per tornare in campo dopo la sosta, in vista del match di campionato contro il Sassuolo in un momento fondamentale della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA