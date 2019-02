Napoli, via libera per Hamsik: c'è l'accordo col Dalian, Marek parte

di Pino Taormina

Nella villa con vista sulla pineta e sul mare del litorale domizio, Marek sistema le maglie. Ne ha centinaia. Le lascerà a uno dei suoi fedelissimi, in attesa di organizzare la sua nuova vita. Non deve essere facile, dopo 11 anni e mezzo trascorsi qui. Ha chiesto, però, agli amici di fermare la processione di tifosi che chiede la firma sulla numero 17 azzurra. Chissà che boom in queste ore nella vendita della maglia di Hamsik. Lui, il capitano non esce da quello che è diventato una specie di bunker neppure per andare a modellare la chioma cui tiene tanto: tre giorni fa ha dato un'opportuna sistematina, poi null'altro. Da mercoledì sera, da quando De Laurentiis gli ha comunicato l'interruzione della trattativa, attende gli aggiornamenti di Venglos, il suo storico agente: scruta il telefonino sperando che arrivi l'ok per salire a bordo del volo per Madrid per le visite mediche. Se tutto andrà senza intoppi, su quell'aereo partirà nella giornata di oggi. Perché ormai per Marek il dado è tratto. E non da ieri.



