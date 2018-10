Napoli, Hamsik punta il Psg: «Loro super, sarà una grande gara»

Subentrato nel finale dell'ultimo match di campionato contro l'Udinese, Marek Hamsik rilancia la sua candidatura da protagonista per il doppio confronto contro Paris Saint Germain e Roma. «Siamo tornati da Udine con tre gol e tre punti. È stato bello ricominciare dopo la sosta così come avevamo concluso prima di fermarci», ha detto lo slovacco.



Al suo sito ufficiale, il capitano del Napoli racconta tutta la carica azzurra per la sfida di Parigi in Champions League. «Quella di Udine è stata una bella serata per tutti noi, ma adesso nelle nostre teste c'è solo la sfida contro il Psg. Sarà una grande gara contro un avversario super», ha concluso Hamsik.

