Napoli, Hamsik regala a Bruscolotti la maglia delle sue 511 presenze

Marek Hamsik è entrato nella storia del Napoli realizzando la presenza numerl 511 con la maglia azzurra e raggiungendo una leggenda come Peppe Bruscolotti. A distanza di una settimana dalla gara contro la Roma, allora, il capitano slovacco ha regalato la maglia di quella partita alla storica bandiera del Napoli con tanto di dedica.

Bruscolotti ha ringraziato Marek per il bellissimo omaggio e per il grande attestato di stima ed affetto. «Sono contento di questo pensiero di Marek che ha confermato di essere una grande persona».





