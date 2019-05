Napoli, Hamsik ricorda l’azzurro in Cina e celebra la Coppa Italia

Un post dalla Cina per celebrare il ricordo. Marek Hamsik non può dimenticare Napoli e dopo le ultime parole rilasciate ai media cinesi ora è il turno della Coppa Italia vinta. Il 3 maggio del 2014 l’ex capitano azzurro ha alzato uno dei due trofei vinti negli undici anni di Napoli - il secondo è stato, qualche mese dopo, la Supercoppa vinta contro la Juve a Doha - in una partita funestata dagli incidenti che coinvolsero anche Ciro Esposito.



L’avventura cinese di Marek, intanto, non prosegue alla grande. Lo slovacco non vive un ottimo periodo con il Dalian e la sua squadra stenta a decollare. E le ultime parole fanno da contorno: «Non sono soddisfatto del mio rendimento fin qui», aveva detto Hamsik. «Molto spesso provo a comunicare con i miei compagni in campo, ma non riesco a causa della lingua. Sono costretto a farmi capire a gesti».









